Гуцан: в 2025 году около тысячи служащих уволили в связи с утратой доверия

В 2025 году в России уволили почти тысячу служащих в связи с утратой доверия. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

«На треть возросло число должностных лиц, уволенных по нашим требованиям в связи с утратой доверия. А это почти тысяча служащих с запятнанной репутацией»,— рассказал господин Гуцан (цитата по ТАСС).

Кроме того, по его словам, прокуратура в прошлом году выявила более 150 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Александр Гуцан также рассказал, что ведомство фиксирует рост выявленных коррупционных преступлений пятый год подряд.

«Их общее количество превысило 43 тыс., более трети совершено в крупном или особо крупном размере»,— отметил генпрокурор.

Ранее на том же заседании Владимир Путин сообщил, что число коррупционных преступлений в России в 2025 году увеличилось на 12,3%, и призвал уделить защите бюджетных средств особое внимание