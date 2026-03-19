НПЗ разобрали баррели

Перебои с поставками с Ближнего Востока и выданные США разрешения на сделки с нефтью из РФ подняли объем поставок российского сырья в Индию на 27% в марте. Премии на Urals к Brent на этом рынке в условиях растущего спроса обновляют максимумы, но нефть из ОАЭ стоит еще дороже, и аналитики ждут, что индийские НПЗ продолжат отдавать приоритет нефти из РФ. По крайней мере, пока продолжается ближневосточный конфликт.

Поставки российской нефти в Индию в марте выросли на 27% относительно февраля, до 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), подсчитали в S&P Global Commodities at Sea (CAS). Относительно января этого года индийский импорт сырья из России увеличился примерно на 17%.

Крупнейшим покупателем, по данным CAS, в первую неделю марта стала Nayara Energy, долей в которой владеет «Роснефть». Также, согласно аналитикам, индийская Reliance в три раза нарастила импорт нефти из РФ на свой терминал в Джамнагаре. Reliance отказывалась от российского сырья после того, как ЕС ввел запрет на ввоз нефтепродуктов, произведенных из нефти из РФ.

Индия увеличивает импорт российской нефти в условиях перебоев с поставками ближневосточных сортов из-за военных действий и блокировки Ормузского пролива.

По данным Kpler, на второй неделе марта экспорт сырья с Ближнего Востока сократился до 6,8 млн б/с, в 2,8 раза относительно объемов, поставляемых до начала конфликта.

Из-за угрозы нехватки сырья Минфин США в начале месяца разрешил Индии до 4 апреля покупать нефть из России, загруженную на танкеры до 5 марта, а затем выдал лицензию на приобретение до 11 апреля партий, загруженных на суда до 12 марта, без ограничения покупателей (см. “Ъ” от 13 марта). По данным Международного энергетического агентства (IEA), на начало марта у берегов Индии находились танкеры с около 30 млн баррелей нефти из РФ, на которую претендуют НПЗ страны, указывают в S&P Global.

В условиях роста спроса на российское сырье и конкуренции с китайскими НПЗ цены на Urals на индийском рынке резко выросли. По данным Platts, на 18 марта стоимость Urals превысила стоимость эталона Dated Brent на базисе DAP Индия на $5 за баррель, что стало новым историческим максимумом. В конце февраля Urals стоила дешевле Brent на $11,99 за баррель.

29% занимала российская нефть в индийском импорте в 2025 году, по данным CAS.

Стоимость поставок в Индию российской нефти 16 марта превысила $100 за баррель, увеличившись с начала конфликта на 94%, указывают аналитики. Частично рост связан с удорожанием фрахта. По данным Центра ценовых индексов, 9–15 марта стоимость перевозки нефти из балтийских портов в Индию судами класса Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн увеличилась на 28–29,5%, до $19,6–20 за баррель, что стало новым рекордом (см. “Ъ” от 19 марта).

В Kpler считают, что индийские НПЗ продолжат отдавать предпочтение российской нефти, которая все еще стоит на $18 за баррель меньше, чем альтернатива из ОАЭ (Dubai swap, этот сорт дороже Brent), и более чем на $30 за баррель меньше сортов из Атлантического бассейна. По данным CAS, Индия также импортирует значительные объемы нефти из Западной Африки и США.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлера» Андрей Полищук говорит, что российские поставки сейчас отличаются большей надежностью по сравнению с ближневосточными, поэтому стоит ожидать роста отгрузок в Индию. Сдерживать увеличение экспорта, по его словам, могут объемы нефтедобычи, которые, по оценкам «Эйлера», вырастут в 2026 году на 3%.

Партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков допускает, что российская нефтедобыча сможет преодолеть планку в 10 млн б/c в ближайшие месяцы.

Индия и Китай остаются безусловно приоритетными направлениями поставок, но быстрый рост объемов может сдерживаться инерцией логистики — доступностью танкерного флота и необходимостью обходить опасные для судов регионы, добавляет он. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, после завершения острой фазы конфликта на Ближнем Востоке и усиления давления США на российский нефтяной сектор, вероятность чего допускал президент США Дональд Трамп, экспорт в Индию может либо замедлить рост, либо сократиться.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев