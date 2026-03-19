Баррели не готовы к погрузке

Отгрузки российской нефти морем за вторую неделю марта сократились на 6,7%, что может быть связано с переориентацией покупателей на закупку сырья с танкеров. Снижение отгрузок совпало с рекордным подорожанием транспортировки, уходом части перевозчиков и попытками некоторых судовладельцев завысить ставки фрахта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoruk Isik / Reuters Фото: Yoruk Isik / Reuters

Морской экспорт нефти из России 9–15 марта сократился на 6,7% к предыдущей неделе, до 399 тыс. тонн в сутки, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Количество зафиксированных рейсов уменьшилось с 27 до 26. Аналитики связывают снижение экспорта с приоритетным выкупом накопленных в море запасов российской нефти после того, как США временно разрешили операции с отгруженными партиями сырья из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Поставки из Новороссийска упали за неделю на 14,1%, до 48 тыс. тонн в сутки. География экспорта из порта по-прежнему ориентирована на турецкий и индийский рынки. Отгрузки из Козьмино сохранились на уровне 143 тыс. тонн в сутки, все десять танкеров Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн направляются в Китай. Суммарный экспорт из портов Усть-Луга и Приморск снизился на 6,8%, до 164 тыс. тонн. По оценкам ЦЦИ, 43% партий сырья из западных портов направляется в Турцию, 57% — в Индию. Как пишет Reuters, Россия отстает от мартовского плана отгрузок из западных портов из-за инцидентов с инфраструктурой и неблагоприятных погодных условий.

Как отмечает эксперт Финансового университета Игорь Юшков, мартовский рост цен на Urals выше европейского ($44,1) и американского ($60) потолков привел к уходу с российского рынка части перевозчиков. По его словам, греческие и мальтийские судовладельцы отказались от транспортировки, из-за чего пул доступных танкеров сузился до наиболее теневого, игнорирующего любые ограничения.

Стоимость перевозки нефти обновляет максимумы вторую неделю подряд.

По данным ЦЦИ, ставки фрахта из балтийских портов в Индию судами класса Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн выросла на 28–29,5%, до $19,6–20 за баррель. Перевозка из портов Азово-Черноморского бассейна подорожала на 34,6–39,5%, до $17,9–21,3 за баррель.

Как отмечают в ЦЦИ, на рынке сохраняются попытки спекулятивного завышения стоимости транспортировки со стороны западных судовладельцев. По словам участников рынка, которые приводят аналитики, уровень предложений по маршруту из Балтики в Северный Китай достигал $22 млн за рейс. При этом, по данным ЦЦИ, верхняя граница стоимости этого направления составила $17,8 млн.

Недельная статистика отгрузок и стоимости перевозок не столь репрезентативна из-за текущей коррекции рынка после первоначального шока, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. В пример он приводит волатильность ставок фрахта сверхкрупных танкеров класса VLCC. Так, на маршруте из Западной Африки в Восточную Азию стоимость перевозки выросла с $68,2 в конце февраля до $95 к 4 марта, а к 16 марта скорректировалась до $52,1.

На ставки также влияет увеличение средней продолжительности рейсов до Индии и Северного Китая из-за блокировки Ормузского пролива, говорится в обзоре ЦЦИ. Дополнительное давление на фрахт оказывает подорожание бункерного топлива.

Растущая стоимость фрахта в совокупности с повышенным спросом на крупнотоннажные танкеры может привести к оттоку судов Suezmax с российского экспортного рынка, считают в ЦЦИ.

Сейчас доля поставок судами Suezmax составляет 28% от общего объема отгрузок.

На фоне ближневосточного конфликта и волатильности цен рынок стремится к укрупнению перевозимых партий, говорит директор ЦЦИ Роман Соколов. Это, поясняет он, стимулирует спрос на крупнотоннажные танкеры, что повышает мировые ставки фрахта на суда Suezmax дедвейтом 130 тыс. тонн и выше. Пока, по его словам, ситуация не отразилась на российском рынке, который по-прежнему ориентирован на сегмент Aframax, на который в 2025 году пришлось 83% всех перевозок. В текущих условиях конкуренция на рынке смещается с доступности флота на борьбу за объемы нефти, считает партнер Kept Максим Малков. По его словам, перевозчики отдают приоритет поставщикам, способным предложить дополнительные партии на маршрутах, не затронутых ближневосточным кризисом.

Ольга Озембловская