Из алкомаркета в баню

Рынок термальных и банных комплексов привлекает инвесторов, в том числе непрофильных, благодаря росту спроса на такие услуги. Совладелец сети алкомаркетов «Ароматный мир» Александр Задорин будет управлять «Банями Малевича» в Подмосковье. Объектом он владеет совместно с партнерами, среди которых сооснователь Совкомбанка Дмитрий Хотимский.

Готовящийся к открытию осенью 2025 года комплекс «Бани Малевича» в одноименном парке в Одинцовском районе Подмосковья будет управляться ООО «Банный клуб» Александра Задорина, обнаружил “Ъ” на сайте объекта. Ранее предприниматель не участвовал в проектах на рынке банных услуг. Господину Задорину принадлежит миноритарная доля в сети алкомаркетов «Ароматный мир». В «Банном клубе» не ответили на запрос “Ъ”, напрямую с Александром Задориным связаться не удалось.

Сам объект общей площадью 7 тыс. кв. м принадлежит ООО «Оникс», следует из выписки из ЕГРН, которая есть у “Ъ”. Этой компанией, по данным СПАРК, владеет Александр Задорин с долей 50%, Елена Веретильная и Дмитрий Хотимский, у которых по 25%. Доли Александра Задорина и Елены Веретильной в ООО «Оникс» заложены в Совкомбанке, указано в СПАРК. В банке не ответили на запрос “Ъ”.

Дмитрий Хотимский — сооснователь Совкомбанка, у которого до 2022 года был пакет акций финансовой организации в размере 23%. Сейчас конечные бенефициары банка не раскрываются, а сам банкир в 2022 году был внесен в санкционный список США. Кроме того, бизнесмену принадлежит ряд компаний, занимающихся выращиванием зерна в основном в Калужской области. «Ведомости» в июле 2025 года называли господина Хотимского новым владельцем торгцентров «Дарья» и «Пассаж» на западе Москвы.

Елена Веретильная — директор средней частной школы «Пенаты», расположенной на севере Москвы, а также совладелец ООО «Парк», ООО «Слобода» и ряда других компаний. Елена Веретильная и управляющий рядом активов Дмитрия Хотимского Валентин Савельев не ответили на запрос “Ъ”.

Стоимость строительства премиального термального комплекса составляет не менее 250 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитал директор по развитию Gremm Group Артем Букин. Таким образом, инвестиции в «Бани Малевича» могли составить 1,75 млрд руб.

«Бани Малевича» располагаются в наиболее престижной и дорогой пригородной локации, в окружении объекта проживает много потенциальных платежеспособных клиентов, считает директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. Господин Букин, напротив, сомневается, что локация выбрана удачно: «Массовой застройки рядом нет, а жителям соседних премиальных поселков вряд ли близка такая форма отдыха».

Сейчас сегмент термальных и банных комплексов один из наиболее интересных для инвестиций и при этом сравнительно мало развит, отмечает Игорь Кокорев. Такие объекты пользуются популярностью у девелоперов и инвесторов, так как имеют привлекательную финансовую модель со сроком окупаемости до пяти лет, соглашается партнер NF Group Марина Малахатько. Партнер CMWP Марина Усенко говорит, что доходность инвестиций, по информации операторов, может доходить до 25% и даже 40%.

В январе—июле 2025 года спрос на услуги спа-центров, бань, саун и терм вырос на 8% год к году, следует из подсчетов оператора фискальных данных «Платформа ОФД». За этот период россияне потратили на эти услуги совокупно 29,9 млрд руб., что на 19% больше год к году, следует из данных Росстата. Операторы банных и термальных комплексов в связи с ростом спроса все активнее открывают новые объекты этого типа. По подсчетам NF Group, в январе—мае 2025 года в России было открыто шесть новых термальных комплексов общей площадью 82,6 тыс. кв. м — это больше, чем за весь 2024 год, когда было открыто 13 объектов площадью 70 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова