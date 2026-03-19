В УФНС опровергли фейк о введении нового налога на обеспечение СВО на Кубани

Распространяемая в интернете и мессенджерах информация о введении в Краснодарском крае нового налога на обеспечение специальной военной операции не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС региона.

Речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что дополнительный сбор якобы будет взиматься с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах туризма, отдыха и оздоровления.

В публикациях также указывается на необходимость до 30 марта предоставить в налоговые органы сведения о совокупном доходе за 2025 год для последующего расчета индивидуального размера платежа. Региональное управление Федеральной налоговой службы официально опровергло эти сведения, назвав их недостоверными.

В ведомстве подчеркивают, что подобные сообщения не имеют под собой нормативной базы и не связаны с действующими или планируемыми изменениями налогового законодательства. Налогоплательщикам рекомендовано ориентироваться исключительно на официальные источники информации, включая сайт ФНС России и единый контакт-центр службы.

Вячеслав Рыжков