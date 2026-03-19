На трассе «Кавказ» на Кубани 4 человека пострадали в ДТП
В Краснодарском крае на федеральной автодороге «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля УАЗ «Патриот», в результате которого пострадали четыре человека, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, после чего автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение и опрокинулся на полосу встречного движения. В результате аварии травмы получили пассажиры — 20-летняя девушка и трое несовершеннолетних, все они госпитализированы.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.