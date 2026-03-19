В атаках на ТЭЦ в Орловской области заочно обвинили командира бригады ВСУ

Следственный комитет России (СКР) установил причастность командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича к атакам на ТЭЦ в Орловской области. Ему предъявили заочное обвинение. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Как считают следователи, в декабре 2025 года Юрий Яцкевич приказал атаковать гражданские объекты Орловской области из пусковых установок комплекса «Нептун». Вследствие обстрела повреждения получила ТЭЦ, что привело к отключению электро- и теплоснабжения более чем у 20 тыс. жителей региона.

Первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев заявил, что к пожизненному лишению свободы приговорены 75 человек, совершивших преступления против мирных жителей и российских военнослужащих. Всего в рамках расследования преступлений ВСУ судами рассмотрено свыше 1,1 тыс. уголовных дел.

В начале декабря из-за атаки дрона в Ливенском районе Орловской области загорелись объекты ТЭК. В середине месяца в Советском районе облцентра после ударов ВСУ по коммунальной инфраструктуре была ограничена подача горячей воды, тепла и электричества.

В феврале Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинских военнослужащих Андрея Сизонова и Юрия Темченко к длительным срокам лишения свободы соответственно за террористические атаки на Белгородскую и Брянскую области.

