Из-за атаки дрона в Орловской области загорелись объекты ТЭК

Ночью из-за атаки БПЛА в Орловской области произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ливенском районе. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По данным Минобороны, всего за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 45 беспилотников. Над Черноземьем ликвидировали два дрона: по одному над Орловской и Липецкой областями. Власти Липецкой области подтвердили информацию ведомства.

На выходных ВСУ атаковали Черноземье 70 дронами. В Белгородской области погибли два человека, еще пятеро были ранены. В Курской области дрон атаковал объект энергетики в селе Крупец Рыльского района.

Кабира Гасанова