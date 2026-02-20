Военнослужащие ВСУ получили сроки за теракты в Белгородской и Брянской областях

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинских военнослужащих Андрея Сизонова и Юрия Темченко к длительным срокам лишения свободы за террористические атаки на Белгородскую и Брянскую области. Сержант Сизонов признан виновным в теракте, повлекшем тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет), а его сообщник — в теракте, повлекшем смерть нескольких человек (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до 20 лет). Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что вечером 9 апреля 2025 года Сизонов, находясь на позиции в Харьковской области, с помощью беспилотника DJI Mavic Pro 3 сбросил взрывное устройство на территорию Белгородской области, в результате чего было уничтожено частное домовладение. Оператор БПЛА действовал в составе организованной группы под руководством высшего военного и политического руководства Украины.

Утром 5 июня 2025 года Юрий Темченко, используя беспилотник Shark, с позиции в Черниговской области вел разведку над Брянской областью. Переданные им координаты расположения российских военнослужащих и техники были использованы для нанесения ударов из РСЗО HIMARS. В результате ракетных обстрелов погибли и пострадали люди, государству причинен значительный имущественный ущерб.

Суд назначил Сизонову наказание в виде 18 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Темченко приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, затем — в колонии особого режима. Оба осужденных объявлены в розыск.

В январе военный суд приговорил 24-летнего жителя Белгорода Максима Серикова к пяти годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Он также лишен права администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Ульяна Ларионова