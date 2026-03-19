Правительство выделило 7 млрд рублей на жилье в Курской и Брянской областях

Правительство России направит еще почти 7 млрд руб. на поддержку жителей Курской и Брянской областей, включая обеспечение жильем. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Крайне важно, чтобы граждане, которые лишились своих домов, не остались без внимания государства и получили возможность приобрести или построить себе новое жилье»,— указал господин Мишустин (цитата по сайту правительства).

Единовременные выплаты от МЧС в 2025 году получили 28 тыс. пострадавших от боевых действий из приграничных регионов. Речь идет о жителях ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Общий объем помощи превысил 285 млн руб.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть опыт Курской области по применению БПЛА для оценки ущерба жилью. Практику могут распространить на другие приграничные территории.