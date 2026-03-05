Путин поручил проанализировать опыт применения БПЛА для оценки ущерба от атак ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть опыт Курской области по применению БПЛА для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям во время военных действий. Практику могут расширить на новые территории и приграничные регионы.

Поручение адресовано правительству, а также исполнительным органам Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы упомянутых субъектов.

Президент дал распоряжение по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Тему гуманитарного применения БПЛА на совещании затронул военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он рассказал, что при предыдущем руководстве Курской области население приграничных районов не получало жилищных сертификатов для покупки новых домов взамен уничтоженных ВСУ, так как региональные власти отказывались направлять комиссии для оценки ущерба из-за опасности подобных экспедиций.

По словам господина Коца, ситуация изменилась с приходом губернатора Александра Хинштейна, который предложил использовать для оценки ущерба беспилотники. «Таким образом было обследовано более 30 населенных пунктов, без физического присутствия специалистов. На основе фото- и видеосъемки был оценен ущерб, люди получили сертификаты и купили себе жилье»,— отметил военкор.

Александр Коц сообщил президенту, что без жилья остаются тысячи людей, в том числе проживавших в населенных пунктах, которые были заняты российскими войсками еще в 2023 году: «Живут кто в ПВР, кто у родственников».

Президент пообещал рассмотреть меры, используемые господином Хинштейном, сразу же на заседании СПЧ: «Прямо буквально сегодня-завтра такое поручение дам, чтобы соответствующие наши службы доложили мне о возможности использования… Не то что использования, а того, что было применено и применяется в Курской области».

Однако президент усомнился в применимости беспилотников в каждом отдельном случае: «Не везде и не всегда можно использовать придумки Александра Евсеевича, потому что надо понять, фундаменты зданий и прочее в каком состоянии».

Степан Мельчаков