Пострадавшие жители приграничья получили 285 млн компенсации от МЧС в 2025 году

28 тыс. пострадавших от боевых действий жителей приграничных регионов получили единовременные выплаты от МЧС. Речь идет о гражданах ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Общая сумма материальной помощи составила свыше 285 млн руб. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.

Объем доставленных в пострадавшие районы гуманитарных грузов превысил 14 тыс. т. Жителям Белгородской и Курской областей оказана помощь на 2 млрд руб. Господин Куренков также отметил, что в 2025 году впервые финансовую поддержку получили 559 предпринимателей и 108 юрлиц, пострадавших от действий ВСУ в Курской области. Они суммарно получили 263 млн руб.

На прошлой неделе стало известно, что правительство России направило 1,3 млрд руб. на компенсацию аренды жилья курским переселенцам.

Кабира Гасанова