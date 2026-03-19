В Ярославской области запретили брать взносы за участие детей в соревнованиях

В Ярославской области ввели запрет брать взносы за участие несовершеннолетних спортсменов в региональных соревнованиях. Об этом сообщили в правительстве области.

Мера закреплена приказом регионального министерства спорта. Как пояснили в правительстве области, дети и подростки должны участвовать в спортивных мероприятиях, закрепленных региональным календарным планом, на безвозмездной основе.

«Установленное требование о запрете взносов для лиц моложе 18 лет обязательно для исполнения всеми организаторами официальных соревнований. Мы обеспечиваем равные возможности для самореализации каждого ребенка независимо от материального положения семьи»,— прокомментировала глава областного минспорта Татьяна Трубинова.

«Ъ» сообщал, что в 2025 году минспорт России установил запрет на сбор взносов за участие во всероссийских соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. До этого, в 2024 году, президент России Владимир Путин заявил о проблеме коммерциализации детского спорта и призвал «разобраться с этим как следует».