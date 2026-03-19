Корреспондент RT и его оператор ранены при ударе Израиля по югу Ливана

Корреспондент Russian Today Стив Суини и его оператор Али Рида попали под обстрел во время съемки репортажа на юге Ливана. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Судя по размещенным RT кадрам, снаряд разорвался рядом с тем местом, где стоял корреспондент с микрофоном. При ударе журналистов отбросило в сторону. Обоих в сознании доставили в больницу. Телеканал уточняет, что конечности зацепила шрапнель от взрыва, осколок уже удалили.

По словам оператора RT, удар Израиля был целенаправленным, поскольку оба журналиста находились в жилетах с надписью «Пресса». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее «случайным назвать нельзя». Она также призвала дождаться реакции на атаку международных организаций.

Израиль возобновил атаки по югу Ливана вскоре после начала военной операции против Ирана в конце февраля. Главная цель ударов — борьба с ливанским движением «Хезболла».

