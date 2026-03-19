Новосибирские власти заявили о появлении фейковых ИИ-видео с ликвидацией скота

В сети начали появляться сгенерированные ИИ видео о ликвидации крупного рогатого скота в Новосибирской области, заявили власти региона. Сограждан призвали к бдительности.

«Хотел бы обратиться с просьбой более детально смотреть информацию… Множатся фейки, сделанные с помощью искусственного интеллекта»,— заявил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов (цитата по ТАСС).

С начала года в Сибири зафиксировали вспышки заболеваний скота, власти говорили о заражении пастереллезом и бешенством. С 16 февраля в Новосибирской области действует режим ЧС. Местные власти заявили, что изъятие скота для уничтожения завершили в трех населенных пунктах из внесенных в план шести.

