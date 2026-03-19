Восемь пляжей Анапы исключили из опасной зоны

Восемь галечных пляжей на участке от села Большой Утриш до Высокого берега в Анапе, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море в декабре 2024 года, исключены из опасной зоны. Решение принято по итогам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Открытие этих зон для отдыха к курортному сезону станет возможным при условии, что контрольные пробы воды и грунта и в дальнейшем будут соответствовать санитарным требованиям. «Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом»,— заявил губернатор.

Глава региона также поблагодарил правительство России и вице-премьера Виталия Савельева за оперативное рассмотрение вопроса и поддержку Кубани.

Алина Зорина