Песков назвал проукраинским суд над археологом Бутягиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда в Варшаве, который 18 марта удовлетворил запрос Украины об экстрадиции археолога Александра Бутягина.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский»,— заявил Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос о вероятном развитии ситуации (цитата по ТАСС).

Александр Бутягин — археолог из Санкт-Петербурга и сотрудник Государственного Эрмитажа. Украина заочно предъявила ему обвинение за раскопки в Крыму после 2014 года. Ученого арестовали в Варшаве в декабре 2025 года, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы. Украинская сторона настаивает, что раскопки, в которых участвовал Александр Бутягин, не были согласованы с Киевом и повредили объект культурного наследия. Ущерб Украина оценивает в 369 млн руб. Адвокаты россиянина планируют обжаловать решение суда.