В прошлом году прибыль «Красного котельщика» увеличилась на 43%

По итогам 2025 года прибыль ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» составила 5,9 млрд руб., что на 43% больше прошлогодних показателей. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка предприятия за указанный период составила 21,3 млрд руб. Это на 18,5% больше, чем в 2024 году (17,9 млрд руб.).

Основные доходы принесли договоры на строительство, продажи продукции, товаров, работ и услуг, а также продажи внеоборотных активов и получения кредитов.

Кредиторская задолженность предприятия достигла 10,8 млрд руб. Это на 80% меньше, чем в 2024 году (25,2 млрд руб.).

Мария Хоперская