Кандидатов подводят к выборам

Петербургское отделение «Единой России» 11 марта открыло прием заявок на участие в предварительном голосовании, запустив тем самым подготовку к совмещенной избирательной кампании 2026 года, в ходе которой в городе выберут депутатов Госдумы, Законодательного собрания и муниципалитета «Автово». О своей работе над списками и кандидатами заявили также КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», которые намерены выдвинуть кандидатов во всех округах. Дополнительной особенностью кампании станет обновленная нарезка округов на выборах как в Госдуму, так и в городской парламент. Представители оппозиции критиковали такую нарезку как политически мотивированную.

«Единая Россия» открыла прием заявок на участие в праймериз, по итогам которых партия определит кандидатов на выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга. Прием заявок участников продлится до 30 апреля, регистрация избирателей — с 20 апреля по 29 мая, само электронное голосование намечено на 25–31 мая.

Комментируя старт кампании, председатель Законодательного собрания и секретарь регионального отделения партии Александр Бельский заявил, что ЕР «остается единственной политической партией в стране, которая всегда проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования». Окончательный список кандидатов партия рассчитывает утвердить на июньском съезде. При этом, как ранее сообщал «Ъ», сам господин Бельский отрицает наличие планов по собственному выдвижению во главе городского списка единороссов на выборах в Госдуму, подчеркивая, что такие решения принимает не он лично, а партия. Информация о том, что спикер ЗакСа может стать главным кандидатом в списке ЕР на думских выборах, появилась в конце февраля.

Избирательный цикл 2026 года в Петербурге будет совмещенным. В единый день голосования 20 сентября в городе выберут депутатов Госдумы, Законодательного собрания и муниципальных депутатов МО «Автово». ЦИК ориентирует регионы на трехдневное голосование — с 18 по 20 сентября.

Для думской кампании сохраняется смешанная система: из 450 мандатов 225 распределяются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Петербург по новой федеральной схеме по-прежнему имеет восемь одномандатных округов. Федеральную нарезку округов под выборы в Госдуму обновили в 2025 году. Предыдущая схема действовала с 2015 года, а ее пересмотр официально объяснялся перераспределением округов после изменения числа избирателей и включения в избирательную систему новых регионов.

В Петербурге квота из восьми округов сохранилась, однако сами границы были скорректированы. По данным СМИ, наиболее заметные изменения пришлись на центр и север города, в том числе на Адмиралтейский и Петроградский районы. Собеседники петербургских изданий связывали новую конфигурацию не только с техническим выравниванием округов, но и с попыткой изменить политический баланс перед кампанией. В горизбиркоме, впрочем, в разговоре с «Ъ Северо-Запад» настаивали, что речь идет прежде всего о «картографической и математической работе» по приведению округов к нормативу по численности избирателей.

Нарезка городских округов обновилась и перед выборами в ЗакС. Городской парламент состоит из 50 депутатов и избирается на пять лет. Половину мандатов распределят по одномандатным округам, половину — по партийным спискам. Предыдущую схему приняли в 2016 году, новую утвердили в конце 2025-го. Необходимость перенарезки власти объясняли ростом числа избирателей: по данным горизбиркома, за десять лет их количество в Петербурге увеличилось на 154 тыс., до 3,9 млн, из-за чего округа решили выровнять. Наиболее заметно изменения затронули центр города: территорию МО «Смольнинское» разделили между тремя округами, Лиговку-Ямскую — между двумя, а Кронштадт включили в один округ с Петергофом, прилегающими территориями и частью Красносельского района вместо прежней связки с Курортным районом. Оппозиция, прежде всего «Яблоко», критиковала новую схему как политически мотивированную.

Отдельной линией кампании станут выборы муниципальных депутатов в МО «Автово». Этот округ остался единственным муниципалитетом Петербурга, где плановое голосование не состоялось в 2024 году, поэтому выборы перенесли на 2026 год.

Федеральные правила предварительного голосования ЕР в этом цикле были скорректированы. Кандидаты смогут участвовать либо по одномандатному округу, либо по партийному списку, без совмещения этих форм. Избиратели, в свою очередь, должны будут проходить верификацию через «Госуслуги». К участию в процедуре не допускаются члены других партий, иноагенты, граждане с иностранным гражданством или видом на жительство, а также лица с зарубежными финансовыми инструментами. Беспартийные претенденты могут участвовать в праймериз, однако для последующего включения в итоговый список ЕР им потребуется получить статус члена партии или ее сторонника. Сохраняется и преференция для участников СВО: их результат на предварительном голосовании увеличивается на 25%. Такой механизм партия уже применяла, в частности, в ходе прошлой муниципальной кампании в Петербурге.

О подготовке к выборам уже говорят и в других партиях. В КПРФ «Ъ Северо-Запад» сообщили, что партия собрала предложения по кандидатам в ЗакС от первичных отделений, районных организаций, сторонников и активистов. По словам собеседника «Ъ Северо-Запад», претендентов на выборы в городской парламент должна рассмотреть кадровая комиссия, после чего вопрос вынесут на пленум и конференцию. Аналогичный порядок действует и при подготовке к думской кампании, однако на федеральном уровне к отбору подключается кадровая комиссия ЦК, а окончательное решение, как и прежде, принимает съезд партии. Кроме того, коммунисты намерены запустить проект «Народный кандидат», в рамках которого гражданам предложат в онлайн-формате предварительно высказаться по возможным кандидатам в Госдуму. В партии называют эту процедуру «максимально демократичной» и заявляют, что окончательный список кандидатов в ЗакС огласят летом на конференции, а вероятных претендентов на думскую кампанию представят раньше.

Как рассказала «Ъ Северо-Запад» лидер «Справедливой России» в Петербурге депутат ЗакСа Надежда Тихонова, несмотря на формальный старт кампании, работа в партии не прекращалась с момента окончания выборов в 2021 году. По словам госпожи Тихоновой, костяк будущего списка кандидатов уже сформирован. В него войдут как публичные политики, уже имеющие опыт участия в выборах, так и новые лица — городские активисты.

«Это борцы против закона о комплексном развитии территорий, люди, которые не согласны с платными парковками, и другие активисты,— отметила парламентарий.— Мы выбираем лидеров общественного мнения».

По ее словам, партия намерена выставить кандидатов по всем одномандатным округам — как в Госдуму, так и в ЗакС, при этом ни в одном округе не ограничится номинальным участием. Окончательное утверждение списков пройдет после официального назначения выборов в конце июня. Госпожа Тихонова также добавила, что партия выступает за внедрение в Петербурге системы дистанционного электронного голосования, чтобы повысить явку.

О своем участии в сентябрьских выборах заявили и в петербургском отделении «Яблока». Как сообщил «Ъ Северо-Запад» координатор федерального политического комитета партии, руководитель фракции в ЗакСе Александр Шишлов, партия намерена дистанцироваться от курса остальных парламентских сил и предложить избирателям «мирную» повестку. При этом в «Яблоке» признают, что кампания будет непростой. Там напоминают, что главу партии Николая Рыбакова и депутата ЗакСа Ольгу Штанникову ранее оштрафовали за публикацию в соцсетях экстремистской символики, что фактически закрывает им возможность участвовать в выборах 2026 года.

Несмотря на это, «Яблоко» планирует выдвинуть кандидатов по всем избирательным округам. «Мы будем выдвигать не только членов партии, но и профессионально готовых к парламентской работе кандидатов, разделяющих наши ценности. При этом значительная часть наших кандидатов будет молодого возраста»,— отметил господин Шишлов.

В партиях «Новые люди» и ЛДПР на момент публикации не прокомментировали, как идет подготовка к выборам в Госдуму и ЗакС.

Полина Пучкова