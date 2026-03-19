В Таганроге возбудили уголовные дела об организации незаконной миграции

В Таганроге правоохранители провели профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Обыски прошли на складах на улице Инструментальной, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

В ходе проверки установили личности 253 человек, среди которых находились 16 иностранцев, пребывавших в России с нарушениями миграционных правил. Кроме того, правоохранители выдали 11 натурализованным гражданам, которые не встали своевременно на воинский учет, повестки. Полицейские составили 32 административных протокола по статьям о нарушении режима пребывания и правил въезда или проживания.

В отношении принимающей стороны, допустившей нарушения, начато 16 административных расследований. По материалам проверки также возбуждено восемь уголовных дел по статье об организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).

