Депутат Боярский анонсировал третий пакет мер по борьбе с мошенниками

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский уверен, что в будущем в России появится третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Об этом он заявил на круглом столе «Алгоритмы самозащиты: роль СМИ в схватке с кибермошенничеством».

«Прямо сейчас, в эти минуты идет подготовка ко второму чтению второго правительственного пакета "Антифрода". Там усилим инструменты противодействия, инструменты самозащиты. Уверен, что будет и третий пакет»,— сказал Сергей Боярский (цитата по ТАСС). Он добавил, что гражданам необходимы инструменты по противодействию мошенникам, и эту потребность постепенно удается закрывать.

О разработке третьего пакета мер для противодействия кибермошенникам говорил в феврале замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин. По его словам, обсуждается введение средств для борьбы с дипфейками. Кроме того, планируется обязать операторов отслеживать подозрительную активность при использовании детских сим-карт.

Второй пакет мер по борьбе с мошенниками Госдума приняла в первом чтении 10 февраля. Среди них — отказ от восстановления доступа к «Госуслугам» по СМС-кодам, переход на подтверждение через Max, банковские приложения, электронную подпись или МФЦ. Пакет также включает создание реестра IMEI всех используемых в России смартфонов с привязкой к SIM-карте, маркировку международных звонков, обязательное использование Единой системы идентификации и аутентификации абонентов (ЕСИА), введение детских SIM-карт, ограничение количества виртуальных SIM-карт до 10 на человека и внесудебную блокировку фишинговых сайтов.