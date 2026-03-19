Стрелявшего в полицейских жителя Крыма отправили под стражу на 2 месяца

Стрелявший в сотрудников правоохранительных органов житель Крыма отправлен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как полагает следствие, обвиняемый 16 марта 2026 года несколько раз выстрелил в сотрудников органов внутренних дел, которые прибыли по его месту жительства для проведения оперативных мероприятий. После этого его задержали.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении стрелявшего по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), контролирует прокуратура Республики Крым. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Киевский районный суд Севастополя.

Расследование уголовного дела продолжается.

