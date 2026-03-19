СКР: 75 человек получили пожизненный срок за преступления в интересах Украины

75 человек осуждены на пожизненное лишение свободы за преступления против мирных жителей и российских военнослужащих, сообщил первый зампред СКР Эдуард Кабурнеев. Всего при расследовании «преступлений киевского режима» рассмотрено более 1 тыс. уголовных дел, уточнил он.

На оперативном совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным в Донецке также обсудили расследование атак на критически важные объекты гражданской инфраструктуры в России. Установлена причастность командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича к удару по Орлу. В декабре 2025 года, по данным следствия, он приказал атаковать объекты из комплекса «Нептун». Повреждение Орловской ТЭЦ привело к отключению электро- и теплоснабжения более чем у 20 тыс. жителей. Яцкевичу предъявлено обвинение заочно.

СКР раскрыл новые эпизоды применения «запрещенных методов ведения войны», указано в пресс-релизе. В марте 2022 года в Мариуполе военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Юрченко расстрелял мирного жителя, сочтя его сторонником «пророссийских взглядов». Также задержан Владимир Лямин, причастный к обстрелу гражданских объектов в селе Широкино в ДНР в июне 2015 года.

На совещании господину Бастрыкину доложили о завершении расследования в отношении Алексея Гомона. Следствием установлено, что в 2023 году совместно с Ровшаном Аскеровым (признан иноагентом) и другими лицами он призывал к совершению терактов против российских государственных деятелей. Обвиняемый объявлен в международный розыск. Кроме того, задержаны подозреваемые в убийстве председателя совета депутатов Новой Каховки.