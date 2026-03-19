В Абхазии объявляли угрозу БПЛА

Для территории Абхазии утром 19 марта вводили режим беспилотной опасности. Минобороны республики распространило памятку для местных жителей, в которой призвало покинуть открытую местность и предупредить об опасности окружающих. Также жителей Абхазии просили «не пытаться сбивать аппараты подручными средствами».

Менее чем через полчаса тревога была отменена. «На данный момент угрозы нет», — указано в заявлении министерства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В конце февраля беспилотники падали в Гагрском районе Абхазии — вблизи поселков Цандрыпш и Мамзышха. ЧП происходили одновременно с атаками беспилотников на соседний российский Сочи.