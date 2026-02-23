В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник

На горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии произошел взрыв в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает абхазское агентство «Апсныпресс» со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

По словам собеседника агентства, взрыв произошел в районе первой смотровой площадки. На место происшествия прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС Абхазии.

Как отмечается в публикации, в ходе осмотра обнаружили обломки, которые, как предполагается, принадлежат БПЛА. Оперативная группа МЧС изъяла фрагменты и направила их на экспертизу для установления «типа беспилотника, его происхождения и целей полета».