Над поселком Цандрыпш в Абхазии сбит беспилотник

В Абхазии над поселком Цандрыпш уничтожили беспилотник. Об этом изданию «Sputnik Абхазия» сообщил начальник погрануправления абхазской Службы государственной безопасности Рустам Латипов.

Обломки сбитого БПЛА упали на береговую линию, сообщил господин Латипов. Информации о жертвах и повреждениях пока нет.

Сегодня из-за объявленной угрозы налета БПЛА в Сочи закрыли КПП на границе Абхазии и России. Полеты в аэропорту Сочи были приостановлены в 10:34 мск. В 11:28 мск мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в Telegram-канале об отмене угрозы атаки БПЛА.