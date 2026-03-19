В Краснодаре устраняют последствия атаки БПЛА

Специалисты устраняют последствия атаки беспилотников на Краснодар этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь на 19 марта Краснодар подвергся очередной атаке беспилотников. Один БПЛА упал во дворе многоквартирных домов в Прикубанском округе, в результате чего обломки повредили остекление квартир в двух зданиях, а также припаркованные рядом автомобили.

Сейчас в районе падения БПЛА работают сотрудники управления по жилищным вопросам и администрации Прикубанского округа Краснодара. Специалисты обходят квартиры и оценивают ущерб. Установлено, что в двух корпусах повреждено более 90 окон, в местах общего пользования разбиты окна и двери.

Сотрудники городской службы спасения оказывают помощь жителям. Спасатели убирают осколки разбитых окон и закрывают оконные проемы пленкой.

Кроме того, все еще продолжается устранение последствий предыдущей атаки БПЛА, которая произошла в ночь на 18 марта. В результате происшествия погибла девушка. В различных районах города повреждены дома и автомобили.

Жителям и гостям Краснодара напоминают, что при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов подходить к ним нельзя. Запрещено снимать и публиковать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО. За нарушение запретов грозит административная и уголовная ответственность.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края ликвидировали 40 беспилотников. Еще 35 сбили над Республикой Крым, 18 — над акваторией Азовского моря и семь — над акваторией Черного моря.

