Житель Туапсе пострадал из-за взрыва бытового газа в квартире

Из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме, расположенном на улице Сочинской в Туапсе, пострадал местный житель. Туапсинская межрайонная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура инициировала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего. Специалистами будет дана оценка соблюдению требований законодательства.

По результатам прокурорской проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Алина Зорина

