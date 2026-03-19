В Краснодаре будут судить лидера религиозной секты за насилие над детьми

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в создании религиозного объединения и совершении преступлений сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фигурант обвиняется в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (ч. 1 ст. 239 УК РФ), в двух эпизодах изнасилования (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Согласно версии следствия, примерно в 2005 году фигурант основал религиозное объединение и возглавил его. Мужчина лично привлекал новых адептов, организовывал собрания и встречи участников, проводил обряды, создавал и распространял специализированную литературу, в которой отрицал общепринятые ценности, мораль и нравственность.

Руководитель оказывал психологическое воздействие на последователей, запрещая им общаться с родственниками и насаждая культ собственной личности. В период с 2011 по 2014 год он совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Противоправная деятельность осуществлялась на территории Краснодара и в Апшеронском районе. Оперативное сопровождение по делу обеспечивали сотрудники УФСБ России по краю.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина