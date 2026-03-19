Мэрия Среднеуральска обсудила замечания по генплану с властями и горожанами

Администрация Среднеуральска провела работу над замечаниями по генеральному плану, из-за которого возбудили уголовное дело. Как сообщил глава муниципалитета Алексей Стасенок на своей странице во «ВКонтакте», с горожанами и властями Свердловской области в ходе сегодняшней встречи обсуждались наиболее резонансные вопросы.

На встрече присутствовали министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, первый зампредседателя регионального заксобрания Дмитрий Жуков, почетный гражданин Среднеуральска Виктор Злодеев и инициативная группа жителей города.

Каждый желающий сможет внести свои предложения и замечания по генплану. «Сегодня муниципалитету даны конкретные задачи устранить те спорные вопросы, которые возникали за последние полгода. Сейчас генплан будет вывешен на общественные обсуждения, а после будет доработан. Я убежден, что документ будет приведен в правильное соответствие»,— сказал Григорий Сурганов. Ситуация также остается на личном контроле губернатора Дениса Паслера.

В начале февраля в мэрии Среднеуральска «Ъ-Урал» сообщили, что решили отказаться от нового проекта генплана из-за большого количества обращений со стороны жителей и членов общественной палаты города. Это было сделано после критики Дениса Паслера. Генплан предполагал перевод более 500 участков частного сектора из индивидуального жилищного строительства в категорию земель для строительства многоквартирных домов. Через несколько дней из-за генплана было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Доработать проект планируется к лету.

