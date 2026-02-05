Власти Среднеуральска отказались переводить участки ИЖС под высотную застройку

В Среднеуральске не станут переводить участки жителей частного сектора города из индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в землю под строительство многоквартирных домов (МКД) в связи с большим количеством обращений в адрес властей со стороны горожан и членов общественной палаты города. Соответствующее решение было принято по итогам совещания в администрации муниципалитета под руководством главы города Алексея Стасенка, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии. По данным властей, жители и общественники Среднеуральска заняли «активную позицию и вышли с инициативой о внесении изменений».

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Администрация Среднеуральска

Как рассказали в администрации, в ближайшие два месяца в мэрии разработают новые изменения в генеральный план Среднеуральска. Поправки будут предусматривать строительство в центре города 140 тыс. кв. м. жилья с коммерческой недвижимостью только на свободных территориях или на месте ветхого, аварийного жилья.

«Отклонение первого варианта проекта генерального плана внесет корректировки в реализацию заявленных планов, но более важная задача защита законных интересов граждан. В обязательном порядке пройдут общественные слушания, в ходе которых жители смогут высказать свои предложения по будущей застройке города»,— подчеркнули в мэрии.

