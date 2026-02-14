Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу из-за генплана Среднеуральска

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нового генерального плана Среднеуральска, сообщает Следком. Местные жители записали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Они обеспокоены возможным сносом более 500 частных домов в Среднеуральске. При этом, как ранее писал «Ъ-Урал», местная мэрия уже решила отказаться от нового проекта генплана из-за большого количества жалоб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, новый генплан Среднеуральска действительно предполагал перевод участков частного сектора из индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в категорию земель для строительства многоквартирных домов. В декабре горожане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором призвали главу государства отклонить изменения в генплан и помешать сносу объектов на «девяти улицах, на каждой из которых более 100 домов».

11 февраля сообщалось, что администрация Среднеуральска направила письмо в региональный минстрой об отзыве проекта генплана.