Спортклуб «Стрела» в Красноярске продан с торгов за 113 млн рублей

ООО «Консалтинг и антикризисное управление» завершило торги по продаже имущества обанкротившегося ООО «Сибстройинвест». 19 марта организатор сообщил о продаже семейного спортивного клуба «Стрела» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенного на улице Петра Словцова, зд. 12а в Красноярске. Лот за 113,9 млн руб. выкупило ООО «А-Клиника». Ранее объект выставляли на торги за 162,7 млн руб.

В лот также вошли право аренды земельного участка площадью 3,6 тыс. кв. м, на котором располагается комплекс, мебель, спортивный инвентарь и тренажеры, компьютерное оборудование, кондиционер и др.

ООО «Сибстройинвест» признано банкротом решением арбитражного суда Красноярского края в августе 2024 года. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. По данным Rusprofile, компания была основана в декабре 2005 года в сфере деятельности спортивных объектов. Общество принадлежит Степану и Семену Карандиным (по 35% каждый) и Юлии Кудряшовой (30%).

ООО «А-Клиника» зарегистрировано в Шарыповском районе Красноярского края в 2016 году. Компания работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом. Общество принадлежит Елене Григорченко. По данным Rusprofile.ru, выручка предприятия в 2024 году составила 71,3 млн руб., чистая прибыль 4,2 млн руб.

Лолита Белова