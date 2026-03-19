Строительство нового терминала аэропорта в Салехарде начнется летом

Начало строительства нового терминала аэропорта в Салехарде назначено на лето этого года, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ежегодном отчете об итогах работы правительства в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

«Площадь аэропорта увеличится втрое. Это позволит с комфортом обслуживать большее число пассажиров. Выходы к самолетам будут оборудованы телетрапами»,— рассказал глава региона.

Концессионное соглашение о строительстве аэропорта в Салехарде было подписано в 2023 году с компанией ООО «Новапорт-Проект». В проект инвестируют более 19 млрд руб. При реконструкции планируется сохранить существующий аэровокзал — таким образом, общая площадь аэропорта увеличится с 4,5 тыс. кв. м до 13 тыс. кв. м. Пропускная способность вырастет в три раза — до 600 пассажиров в час, при этом после открытия аэропорт сможет увеличить географию полетов. Изменения также внесут на территориях привокзальной площади и объектов аэродрома.

Завершить обновление аэропорта планируется в 2028 году — на реализацию направят федеральные средства. Открыть его собираются в том же году, о чем в октябре 2025 года Дмитрий Артюхов сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ирина Пичурина