Глава Ямала рассказал о модернизации аэропорта Салехарда

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с руководителем «Новапорт холдинг» Евгением Янкилевичем для обсуждения проекта модернизации аэропорта в Салехарде, сообщили в окружном правительстве.

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В рамках проекта планируется построить новый аэровокзал с сохранением существующего — для него проведут реконструкцию. Общая площадь аэропорта после всех работ увеличится с 4,5 тыс. кв. м до 13 тыс. кв. м, а пропускная способность вырастет в три раза — до 600 пассажиров в час. Изменения также внесут на территориях привокзальной площади и объектов аэродрома. «Аэропорт должен получиться красивым и современным, но самое главное — создать комфорт для пассажиров, жителей Салехарда и гостей города. У нас большие планы по развитию этой части региона как туристической зоны, поэтому модернизация аэропорта, увеличение его пропускной способности и удобства обслуживания — сегодня приоритетная задача»,— сказал Дмитрий Артюхов.

После модернизации аэропорта окружной столицы регион сможет расширить географию полетов, а также, как считает Евгений Янкилевич, привлечь больше инвестиций. При этом, согласно мастер-плану опорных городов Арктической зоны, агломерация Салехард — Лабытнанги в ближайшие годы станет центром логистики и туризма. Кроме того, компания «Аэропорт Салехард» получила статус резидента Арктической зоны РФ, так как сопутствующие льготы создают выгодные условия для реализации бизнес-проекта и повышают его экономическую эффективность.

Напомним, концессионное соглашение по модернизации аэропорта Салехарда было подписано в декабре 2023 года. Строительством аэропорта займется ООО «Новапорт-Проект», размер инвестиций составит более 19 млрд руб., при этом аэропорт будет передан концессионеру на 30 лет. Построить новый аэровокзальный комплекс и провести реконструкцию существующего должны в 2027 году.

Ирина Пичурина