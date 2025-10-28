Артюхов: новый терминал аэропорта Салехарда откроется в 2028 году

Новый терминал аэропорта Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) откроют в 2028 году, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Господин Артюхов напомнил, что ранее на Арктическом форуме в Мурманске докладывал главе государства о проекте развития аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу поблагодарить правительство. Успешно двигаемся. Есть меры поддержки, которые будут вовлечены в этот проект. Надеюсь, в 2028 году, как запланировано, откроем новый терминал аэропорта»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор ЯНАО отметил, что сейчас на Ямале поддерживается 37 внутренних рейсов. «Учитывая, что Север всегда строился всей огромной страной, у всех разные корни, поэтому бабушки, близкие в разных городах, в разных частях страны живут. Очень важно, чтобы у людей была возможность сообщения»,— подчеркнул он.

Напомним, концессионное соглашение о строительстве аэропортового комплекса в Салехарде было подписано в 2023 году с компанией ООО «Новапорт-Проект». Размер инвестиций составит более 19 млрд руб. В рамках проекта планируется построить новый аэровокзал с сохранением существующего — для него проведут реконструкцию. Общая площадь аэропорта после всех работ увеличится с 4,5 тыс. кв. м до 13 тыс. кв. м, а пропускная способность вырастет в три раза — до 600 пассажиров в час. После реконструкции аэропорт сможет расширить географию полетов.

Полина Бабинцева