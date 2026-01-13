Власти РФ включили обновление аэропорта Салехарда в план поддержки малых народов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий на 2026-2028 годы по поддержке коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В план включена реконструкция аэропорта в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно плану, завершить обновление аэропорта планируется в 2028 году — на реализацию направят федеральные средства. Ответственными исполнителями назначены Минтранс России и Росавиация. Предполагается, что реконструкция поможет обеспечить транспортной доступностью удаленных и труднодоступных мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Концессионное соглашение о строительстве аэропорта в Салехарде было подписано в 2023 году с компанией ООО «Новапорт-Проект». В проект инвестируют более 19 млрд руб. В рамках реконструкции планируется сохранить существующий аэровокзал. Общая площадь аэропорта после всех работ увеличится с 4,5 тыс. кв. м до 13 тыс. кв. м, а пропускная способность вырастет в три раза — до 600 пассажиров в час. После реконструкции аэропорт сможет расширить географию полетов. В октябре на встрече в президентом РФ Владимиром Путиным губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что новый терминал откроют в 2028 году.

Ирина Пичурина