Израиль атаковал нефтегазовые объекты Ирана

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по иранской газовой инфраструктуре на юге страны. Атаке подвергся крупнейший в республике газоперерабатывающий завод в провинции Бушер.

Как пишет агентство Tasnim со ссылкой на местные власти, несколько участков иранского газового месторождения Южный Парс подверглись удару, выведены из строя несколько объектов, возникло несколько очагов возгорания. Повреждены также нефтехимические объекты в соседнем городе Асалуйе.

«На месте происшествия находятся штаб по управлению кризисными ситуациями, а также спасательные и пожарные команды, которые контролируют пожар. В настоящее время сотрудники эвакуированы в безопасные места, а спасательные и пожарные пытаются потушить огонь»,— сообщил губернатор Асалуйе.

В Южном Парсе расположен комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих газ и конденсат с крупнейшего в мире месторождения в Персидском заливе. Иранские власти в ответ пообещали атаковать нефтегазовую инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

