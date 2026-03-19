В Краснодаре работают средства ПВО

В Краснодаре объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, при этом средства ПВО ведут мониторинг обстановки и при необходимости отражают возможные атаки. В связи с этим жители могут слышать громкие звуки, сообщил глава города Евгений Наумов.

Горожанам рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Власти напоминают о запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов, связанных с воздушными целями и работой систем ПВО. При обнаружении обломков беспилотников граждан призывают не приближаться к ним из-за потенциальной опасности и сообщать о находке по единому номеру экстренных служб 112.

Вячеслав Рыжков