Катару необходимо до нескольких месяцев для восстановления поставок СПГ

Катару потребуются «недели или месяцы» для возвращения к обычному графику поставок сжиженного природного газа (СПГ) даже при немедленном прекращении конфликта. Об этом газете Financial Times сообщил министр энергетики и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби.

Причиной стал удар иранского беспилотника по крупнейшему СПГ-заводу в промышленном городе Рас-Лаффан. После атаки страна объявила форс-мажор по поставкам.

Господин аль-Кааби предупредил, что при продолжении конфликта другие экспортеры региона также могут объявить форс-мажор. В противном случае компаниям грозит юридическая ответственность за невыполнение контрактов. Министр указал, что затяжная война способна замедлить рост мировой экономики, повысить цены на энергоресурсы и вызвать перебои в промышленности.

Повреждения на предприятии в Рас-Лаффане пока анализируют. Морские добывающие мощности Катара не повреждены, однако сохраняется риск новых атак. Министр также заявил о возможной задержке проекта расширения добычи на газовом месторождении North Field стоимостью $30 млрд. План предусматривал рост производственных мощностей с 77 млн до 126 млн т в год к 2027 году.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».