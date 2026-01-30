Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани

Президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Али Лариджани находится в России с официальным визитом. Детали беседы не раскрываются.

Предыдущая встреча Владимира Путина с господином Лариджани прошла в октябре. Тогда секретарь Совбеза Ирана сообщил, что обсудил с российским президентом вопросы экономического, регионального и международного сотрудничества.