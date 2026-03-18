«Спартак» спустился к «Зениту»

В верхней сетке play-off FONBET Кубка России по футболу определился второй финалист, которым стало московское «Динамо». После домашней победы над «Спартаком» 5:2 бело-голубые проиграли на выезде с устраивавшим их результатом — 0:1. В финале «Пути Российской премьер-лиги» они встретятся с «Краснодаром». А красно-белых теперь ждет противостояние на втором этапе полуфинала «Пути регионов» с «Зенитом», который на своем поле одолел махачкалинское «Динамо» — 1:0.

Разгромив «Спартак» дома, московское «Динамо» одной ногой уже вышло в финал «Пути РПЛ». Ему оставалось только не сесть на шпагат в ответной встрече, но к этому не было никаких предпосылок. Бело-голубые лучше всех в премьер-лиге смотрелись на стартовом отрезке второй части сезона, одержав четыре победы подряд и три из них с крупным счетом. И если «Динамо» сейчас, что называется, бежит, то в игре красно-белых под руководством нового главного тренера Хуана Карседо наблюдался явный дисбаланс, о чем свидетельствовала в том числе их разница мячей в четырех предыдущих матчах — 9:12.

В общем, все шло к тому, что «Спартак» опустится в нижнюю сетку play-off и попадет на «Зенит», считавшийся безусловным фаворитом в паре с махачкалинским «Динамо» на первом этапе полуфинала «Пути регионов».

И хотя у петербуржцев возникли определенные проблемы, на исходе первого тайма они забили с пенальти, который, правда, даже на VAR было трудно увидеть.

Тем не менее арбитры во главе с Павлом Кукуяном обнаружили фол после падения в штрафной площади гостей Даниила Кондакова, и Джон Дуран на девятой добавленной минуте реализовал 11-метровый. Матч на «Газпром Арене» так и закончился — 1:0 в пользу «Зенита».

Московское дерби началось с атак «Динамо», и коварный удар Ярослава Гладышева после розыгрыша углового едва не достиг цели. Голкипер Александр Максименко вытащил мяч из нижнего угла. «Спартак» постепенно тоже включился и обложил штрафную номинальных гостей, быстро превзойдя их по угловым и разогрев вратаря Курбана Расулова. И все-таки хозяева оказывали недостаточное давление для того, чтобы отквитать хотя бы один гол из трех. А когда Руслану Литвинову представилась неплохая возможность пробить, он лишь ковырнул мяч. Разве что по-настоящему голевой момент в середине первого тайма был у Манфреда Угальде, но он промазал, замыкая головой отличную подачу Никиты Массалыги с правого фланга. Ну а ближе к перерыву темп игры совсем упал, чего и добивались бело-голубые. Нулевая ничья их вполне устраивала.

Красно-белые же выглядели так, будто еще не до конца оправились после тяжелого нокаута в первом матче и боялись раскрыться, чтобы снова не очутиться в этом неприятном состоянии. Положение вроде бы обязывало их рисковать, а они зачастую просто катали мяч. На второй тайм Карседо выпустил Пабло Солари и Маркиньоса в расчете на то, что, возможно, им удастся добавить остроты. К тому же хозяева сразу заработали опасный стандарт вблизи штрафной, но Эсекьель Барко неудачно его исполнил. Зато на 58-й минуте они использовали очередной угловой, когда центральный защитник Кристофер Ву оказался самым расторопным у динамовских ворот и загнал отскочивший к нему мяч в сетку.

После гола игра раскрылась, при этом Константин Тюкавин чуть не сравнял счет с передачи Гладышева. «Спартак» выручил Максименко, а Расулов вскоре с трудом парировал мощный удар Солари с острого угла.

Затем также вышедший на замену Ливай Гарсия вывел аргентинца почти один на один с вратарем, однако опорник гостей Даниил Фомин успел отработать назад и накрыл его. Красно-белым нужен был второй гол, чтобы как минимум заставить подопечных Ролана Гусева занервничать, а так бело-голубые довольно спокойно защищались и только прострелы Солари справа периодически доставляли им неудобства. В концовке Карседо поднял со скамейки запасных габаритного Антона Заболотного, чтобы они с Гарсией поборолись за верховые мячи, но и эта замена ничего не дала. На последней минуте в чужую штрафную отправился даже Максименко, и эта акция также ни к чему не привела.

Уступив 0:1, «Динамо» победило 5:3 по сумме двух матчей и оформило путевку в финал «Пути РПЛ». Там его соперником будет «Краснодар», который выбил из верхней сетки play-off ЦСКА. А «Спартак», как и ожидалось, сыграет на выбывание с «Зенитом» в полуфинале «Пути регионов», причем их встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Александр Ильин