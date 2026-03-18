В Новочеркасске строительную готовность проспекта Платовского оценили в 60%

В Новочеркасске на втором участке проспекта Платовского от улицы Московской до площади Ермака завершили демонтаж старых покрытий и установку инженерных коммуникаций. Готовность работ составляет более 60%, сообщил глава города Павел Исаков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все мероприятия по демонтажу старых покрытий завершены. Выполнена опиловка, валка и корчевка старых деревьев. Инженерные коммуникации проложены, сейчас ведется вынос водопровода. Смонтированы колодцы для будущей системы автополива. Основание под укладку плитки подготовлено на 64% — выполнена засыпка щебнем.

Рабочие монтируют инженерные сети с готовностью 80%. Устанавливаются опоры освещения — всего их будет 118. На центральной аллее перед администрацией идет подготовка основания и укладка тротуарной плитки. Процент выполнения составляет 60%. Также заменяют поврежденный бордюрный камень на участках с дорожным покрытием.

Глава города отметил, что при работах используется плитка разной толщины: на фасадах 6 см, на центральной аллее 10 см. Такая толщина необходима для прохода тяжелой техники механизированной уборки без вреда для покрытия. Кроме того, планируется установить 88 малых архитектурных форм — скамейки и урны, две полуротонды и современный туалетный модуль. Площадь автополива составит более 6 тыс. кв. м. Планирует также установить 15 комплектов видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город».

Благоустройство проспекта планируют завершить до конца 2026 года.

Константин Соловьев