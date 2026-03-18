Власти Новосибирской области выделили 200 млн руб на возмещение ущерба от пастереллеза

Правительство Новосибирской области выделило 200 млн руб. на оперативное возмещение ущерба домохозяйствам в регионе, пострадавшим от пастереллеза. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

«Компенсации уже получили свыше 20 собственников. Принято более 50 заявлений на получение социальных выплат»,— уточняется в заявлении. Также в министерстве отметили, что риски для потребителей на фоне вспышек пастереллеза в Новосибирской области отсутствуют, поскольку вся продукция проходит строгий контроль.

Вспышки заболеваний у животных в Сибири были зафиксированы с начала года. В Новосибирской области выявлены 42 очага инфекции у домашнего скота. В пяти районах области с января введен карантин. С 16 февраля в регионе действует режим ЧС. В Новосибирском центре ветеринарно-санитарного обеспечения заявили, что причиной распространения инфекции стали нарушения при ведении личных подсобных хозяйств фермеров.

