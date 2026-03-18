Федор Смолов признал вину по делу о драке и выплатил пострадавшему 1 млн рублей

Бывший футболист сборной России Федор Смолов признал вину по делу о драке в московском кафе «Кофемания» и выплатил пострадавшему 1 млн руб. Об этом сообщила адвокат господина Смолова Варвара Кнутова.

Федор Смолов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Федор Смолов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Федор признал вину и полностью раскаялся, возместил вред здоровью потерпевшего»,— рассказала госпожа Смолова агентству «РИА Новости». Сторона защиты футболиста намерена просить суд освободить Смолова от уголовной ответственности и назначить ему судебный штраф.

Инцидент с участием Федора Смолова произошел на Большой Никитской улице в Москве 28 мая 2025 года. Следствие установило, что между футболистом и еще двумя посетителями кафе произошел конфликт. Спортсмен ударил одного из них по лицу. Медэкспертиза заключила, что обвиняемый нанес потерпевшему вред средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

11 июня Федор Смолов выплатил пострадавшему 1 млн руб. компенсации. Однако мужчина не стал получать эти деньги, а сумма требований к футболисту увеличилась до 20 млн руб. 18 марта прокуратура утвердила обвинение в отношении господина Смолова. Дело направили в суд для рассмотрения.

