Определились пары первого раунда play-off КХЛ в Восточной конференции

Стали известны все участники первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата свои пары составили «Металлург» и «Сибирь», «Авангард» и «Нефтехимик», «Ак Барс» и «Трактор», а также «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

Финалист прошлого сезона челябинский «Трактор» занял шестое место на Востоке и встретится с казанским «Ак Барсом», финишировавшим третьим. Магнитогорский «Металлург», выигравший регулярку, сыграет с «Сибирью», замкнувшей восьмерку. Омский «Авангард» (второе место) поборется с «Нефтехимиком» (седьмое), а «Автомобилист» (четвертое) — с уфимским «Салаватом Юлаевым» (пятое).

Play-off стартует 23 марта. Первые матчи серий пройдут на площадках команд, занявших более высокие места в «регулярке». Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».