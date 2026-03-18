В Ростовской области задержали четырех подозреваемых в рэкетирстве

В Ростовской области полицейские задержали четырех жителей Новочеркасска, подозреваемых по ст. 161 (грабеж) и 163 (вымогательство) УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, группа из четырех человек в возрасте от 19 до 25 лет, двое из которых ранее были судимы за кражу и причинение средней тяжести вреда здоровью, требовала у владелицы кафе-бара в Волгодонске ежемесячную плату в 15 тыс. руб., а также похитили товаров на 14 тыс. руб. В сообщении полиции отмечается, что молодые люди пришли в заведение и под угрозами физической расправы потребовали от владелицы и официанта ежемесячные выплаты под видом покровительства бизнесу. Покидая кафе-бар, злоумышленники забрали с витрин дорогой алкоголь и продукты на глазах у потерпевших.

Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Константин Соловьев