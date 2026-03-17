Игроку «Урал-2» предъявили еще одно обвинение по делу об убийстве в Москве

В Москве футболисту клуба «Урал-2» Даниилу Секачу предъявили еще одно обвинение по делу об убийстве женщины в доме на Строгинском бульваре, сообщили в городском управлении СКР. Он и еще ряд неустановленных соучастников обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Секач

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Личность одной соучастницы была установлена — оперативники задержали 22-летнюю москвичку, в ближайшее время ей предъявят обвинение по пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и изберут меру пресечения. По версии следствия, по поручению мошенников она купила болгарку и принесла ее в квартиру, где Секач убил хозяйку, а затем вскрыл сейф инструментом. Затем, по инструкции организаторов, он выбросил в окно похищенные деньги, ювелирные украшения и другие ценности. Задержанная подобрала их и передала соучастникам.

В данный момент Даниил Секач находится под стражей, где пробудет до 14 мая. Ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое.

По данным следствия, 13 марта Даниил Секач под влиянием телефонных мошенников с рабочими инструментами явился в квартиру в Москве для вскрытия сейфа, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры — она также была введена в заблуждение мошенниками. Он думал, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей. Девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и рассказать, что у них дома «работает сотрудник спецслужб». Женщина попыталась остановить Секача, но он нанес ей смертельные ранения ножом. Во время допроса молодой человек признался в убийстве и раскаялся.

Ирина Пичурина