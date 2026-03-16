В Москве арестован футболист «Урала-2» по делу об убийстве женщины

Тушинский районный суд Москвы арестовал футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе столицы. Об этом сообщил Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Молодого человека арестовали до 14 мая.

По данным следствия, 20-летний обвиняемый действовал под влиянием мошенников. Со слов обвиняемого, аферисты обманом узнали его личные данные, зашли в аккаунт парня на «Госуслугах» и убедили футболиста, что он находится под угрозой уголовного преследования. Чтобы этого избежать, молодого человека заставили участвовать в «оперативных мероприятиях».

13 марта обвиняемый проник в квартиру на Строгинском бульваре, заранее вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой. Там находилась 16-летняя дочь хозяйки. Мошенники позвонили подростку и, представившись сотрудниками силовых структур, убедили впустить парня в квартиру. Когда домой вернулась хозяйка, парень потребовал у нее пароль от сейфа, а после избил ее и зарезал. После этого он взломал сейф и выбросил из него деньги и драгоценности в окно. Несовершеннолетнюю дочь погибшей он удерживал в квартире до следующего дня.

Господина Секача обвинили по статьям об убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. п. «а», «б», «в» ст. 162 УК РФ). Вину обвиняемый признал частично. Следователи продолжают искать организаторов и соучастников преступления.