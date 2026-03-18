Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд заключил под стражу бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана

Суд избрал меру пресечения бывшему министру строительства и ЖКХ Дагестана Артура Сулейманова, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Уголовное дело рассматривает Советский районный суд Махачкалы. Следствие считает, что в октябре-ноябре 2023 года чиновник с помощью своего служебного положения получил от заместителя генерального директора АО «Баварский дом» взятку. Деньги предназначались за незаконное проведение ремонта в доме родителей подозреваемого и приобретение мебели на общую сумму 2 млн руб. За это министр предлагал содействие в заключении госконтракта на строительство общеобразовательного учреждения на 420 мест в селе Новосаситли Хасавюртовского района между подведомственным Минстрою РД ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» и АО «Баварский дом». Кроме того, фигурант также обещал способствовать увеличению бюджетного финансирования с 490 до 850 млн руб.

Постановлением Советского районного суда Махачкалы подозреваемый заключен под стражу на два месяца, то есть по 16 мая включительно. Решение может быть обжаловано.

Константин Соловьев

